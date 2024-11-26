В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС

Окупаційна влада Маріуполя відрізає житлові будинки від теплопостачання та електроенергії, щоб визнати ці приміщення аварійними та «націоналізувати». Про це повідомив Центр національного спротиву.

«У тимчасово окупованому Маріуполі з настанням опалювального сезону місцеві колабораціоністи відрізають від електро- та тепломереж, водопостачання цілі будинки під приводом того, що житло в аварійному стані», — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголосили, що окупантів не зупиняє те, що у багатоповерхівках живуть люди.

Зокрема, так вчинили із мешканцями будинку за адресою вул. Межова, 26.

«Надалі, за відпрацьованою схемою, нерухомість "націоналізують" або визнають аварійною, людей виселяють, зносять і на цьому місці будують щось для своїх потреб», — пояснили в ЦНС.

Там наголосили, що забезпечити альтернативним житлом людей в окупації ніхто не поспішає.

Крім того, представникам Центру нацспротиву відомі випадки, коли нове житло у тимчасово окупованому Маріуполі віддають гастарбайтерам із Середньої Азії.

«Через злочинний апетит до чужої нерухомості, росіяни почали позбавляти елементарних умов для життя українців, аби лише привласнити собі житло», — зазначили в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі дітей умовляють вступати до Росгвардії.