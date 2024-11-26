Міноборони розслідує причини позаштатного спрацьовування 120-міліметрових мін

Міністерство оборони три тижні активно займається розслідуванням причин нештатного спрацьовування 120-міліметрових мін. Про це повідомив пресцентр відомства.



«Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ. Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом», — заявили у МОУ.



Наразі Міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу до бойових підрозділів до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.



Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.



Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії з постачання неякісних мінометних мін калібру 120 мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження.



У МОУ додали, що хоча є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

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