Обстріли Донеччини: одна людина загинула, ще одна дістала поранення за добу

За 25 листопада російські війська вбили одного жителя Донецької області – у Дачному. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще одна людина у селищі Зоря за добу дістала поранень», — уточнив начальник обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2882 людини вбитими й 6455 - пораненими.
Раніше стало відомо, що російська авіація скинула авіабомбу на село Зоря на Донеччині.
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