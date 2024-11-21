Працівники макіївської фабрики місяцями не отримували зарплату

На окупованій території Донецької області понад 100 працівників макіївського підприємства не отримували зарплати кілька місяців.



У так званій «прокуратурі ДНР» відзвітували, що вплинули на керівництво філії №1 «Збагачувальної фабрики «Пролетарська» (компанія «ІСТЕК») і вона виплатила співробітникам понад 4 мільйони рублів боргу.



Не вказано, скільки місяців 122 працівники не отримували зарплати. Стверджується, що наразі борги погашено повністю.



Також не вказано причин, через які накопичилися борги.



Раніше ми писали, що мешканцям захоплених регіонів виплачують борги із зарплати лише через «прокуратуру».