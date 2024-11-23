Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації

Суспільство



У Дружківці та громаді орієнтовно залишається 32 тисячі людей. У перші місяці війни мешканці громади активно користувалися послугами евакуації. Наразі кількість бажаючих зменшилася.



«Новини Донбасу» звернулися до керівника Дружківської міської військової адміністрації Сергія Боєвського з проханням розповісти про життя міста, відповівши на 10 запитань.



У громадах Донецької області, скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, запущені котельні для забезпечення опалювального сезону.



Два відділення «Укрпошти» відновили свою роботу на Донеччині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, йдеться про відділення пошти у Миколаївці та Олексієво-Дружківці. Місяць тому російські війська вдарили по цих населених пунктах.



Відстрочки від мобілізації, надані до 1 грудня, тобто до введення нових критеріїв бронювання, втратять чинність 28 лютого 2025 року.



Бойові дії



Армія РФ завдала двох ударів по Запоріжжю та області, загинув чоловік, 11-річний хлопчик був поранений. Обстрілом пошкоджено фермерське господарство, складські приміщення та будинки. Війська РФ вдарили по десяти населених пунктах Донеччини: містах Покровськ, Торецьк, селищах Красноторка, Вдале, селах Константинополь, Котлине, Крива Лука, Сонцовка, Терни, Шахове. Поранено шістьох людей.



В окупованому Бердянську пролунав вибух у ніч проти 23 листопада. За попередньою інформацією, був атакований порт.



За даними аналітиків проекту DeepState, російські війська просунулися біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустелки та у Торецьку Донецької області.