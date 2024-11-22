Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла

В окупованій Горлівці без електрики залишаються 13 760 сімей. Про це повідомили в угрупуванні «ДНР».



У місті, як і раніше, знеструмлено 152 трансформаторні підстанції, 23 котельні, 13 шкіл, 9 дитячих садків, 2 водозабори, 2 каналізаційно-насосні станції.



Разом зі світлом у багатьох будинків немає тепла та води. Точна кількість абонентів без теплопостачання не вказується. Два дні тому без тепла у Горлівці було 888 житлових будинків.



В окупованій Горлівці Донецької області після нічних та ранкових атак 13 листопада вийшли з ладу усі трансформатори (110 кВ). В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що ситуація — «не райдужна».

На садове товариство в окупованому місті Макіївка Донецької області російський військовий літак скинув авіабомбу ФАБ-500.