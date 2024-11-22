У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада

У Маріуполі вибухи 22 листопада. Фото: Маріупольська міськрада

Вранці у п'ятницю, 22 листопада, у тимчасовому окупованому Маріуполі Донецької області було чути вибухи, у місті працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«За попередньою інформацією, у центрі міста зафіксовано сліди роботи ППО», — йдеться в повідомленні.



У міськраді повідомили, що внаслідок цього у районі площі Свободи зникло електропостачання.



Раніше ми писали, що так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетну атаку на анексований Крим. У регіоні працювала протиповітряна оборона. За його словами, ППО нібито збили ракету «Нептун».