У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада

Вранці у п'ятницю, 22 листопада, у тимчасовому окупованому Маріуполі Донецької області було чути вибухи, у місті працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.
«За попередньою інформацією, у центрі міста зафіксовано сліди роботи ППО», — йдеться в повідомленні.
У міськраді повідомили, що внаслідок цього у районі площі Свободи зникло електропостачання.
Раніше ми писали, що так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетну атаку на анексований Крим. У регіоні працювала протиповітряна оборона. За його словами, ППО нібито збили ракету «Нептун».
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