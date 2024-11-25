Російські військові збили сапера і підірвалися на міні

Військові ЗС РФ збили сапера і підірвалися на міні. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео, на якому російські військові виявили міну і намагалися попередити автомобіль армії РФ, що під'їжджав.



Проте машина із групою росіян не зупинилася і на швидкості збила свого сапера, після чого наїхала на міну.



На відео чути момент, коли окупант намагається попередити російських загарбників, але ті не зупиняючись збили вибухотехніка, а потім підірвалися на міні.

Нагадаємо, російський окупант упіймав руками дрон, але не втримав його і підірвався.