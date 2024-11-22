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Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD

22 листопада 2024, 11:39

Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD

Під контроль російських військ перейшла чверть території Курахового Донецької області. Колаж BILD Під контроль російських військ перейшла чверть території Курахового Донецької області. Колаж BILD

Російські військові зараз контролюють 25 відсотків міста Курахове Донецької області. Про це повідомляє експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його інформацією, війська РФ просунулися на сході Курахового і зараз контролюють уже чверть його території. Рьопке називає ситуацію для ЗСУ там «абсолютно критичною».

Експерт зазначає, що росіяни також наступають по північному берегу Курахівського водосховища, де увійшли до села Берестки, а також зайняли греблі, по яким раніше проходили автомобільна та залізнична переправи.

Мости цих дамб зруйновані, що зупинило просування ЗС РФ із півночі. Але вони можуть обстрілювати звідти український гарнізон з відстані всього 1 кілометр.

Раніше повідомлялося, що армія РФ просунулась у містах Курахове та Торецьку Донецької області. Також відмічено просування російських військ біля міста Селидове, селища Золота Нива, сіл Пустенка, Трудове, Антонівка та Дальноє.

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