Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області

Російський військовий літак скинув авіабомбу на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області

На садове товариство в окупованому місті Макіївка Донецької області російський військовий літак скинув авіабомбу ФАБ-500. Про це повідомляє видання ASTRA.

Видання з'ясувало, що 17 листопада в окупованій Макіївці в СНТ «Озерне» виявили ФАБ-500. Бомба не вибухнула, постраждалих немає.

Таким чином, виданню стало відомо про щонайменше 151 випадок падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік.

Зазначається, що 19 листопада російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області. Авіабомба УМПБ «нештатно зійшла» на школу у селі Биківка у Яковлівському міському окрузі. За даними джерел, бомба пробила дах.

Евакуації із «Биківської ЗОШ» не було. На місце прибули співробітники поліції та територіальної оборони, пише ASTRA.