Атака дронів РФ на Київську область: пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі

У Київській обл. БпЛА РФ пошкодили будинки, гаражі та автомобілі. Фото: Нацполіція

Внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки у Київській області. Про це повідомив пресцентр поліції Київщини.



«Сьогодні, 26 листопада, Росія знову здійснила обстріл території Київщини. Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль», — йдеться у заяві правоохоронців.

У Київській обл. БпЛА РФ пошкодили будинки, гаражі та автомобілі. Фото: Нацполіція

За даними поліцейських, інформація про постраждалих поки що відсутня. Зокрема жителям Києва та області надійшло п'ять повідомлень про загрозу російських безпілотників.



Нагадаємо, РФ вночі запустила в бік України «рекордну» кількість БпЛА — майже 190.