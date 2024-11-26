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Атака дронів РФ на Київську область: пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі

26 листопада 2024, 09:32

Атака дронів РФ на Київську область: пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі

У Київській обл. БпЛА РФ пошкодили будинки, гаражі та автомобілі. Фото: Нацполіція У Київській обл. БпЛА РФ пошкодили будинки, гаражі та автомобілі. Фото: Нацполіція

Внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки у Київській області. Про це повідомив пресцентр поліції Київщини.

«Сьогодні, 26 листопада, Росія знову здійснила обстріл території Київщини. Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль», — йдеться у заяві правоохоронців.

У Київській обл. БпЛА РФ пошкодили будинки, гаражі та автомобілі. Фото: Нацполіція

За даними поліцейських, інформація про постраждалих поки що відсутня. Зокрема жителям Києва та області надійшло п'ять повідомлень про загрозу російських безпілотників.

Нагадаємо, РФ вночі запустила в бік України «рекордну» кількість БпЛА — майже 190.

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