У Покровській громаді зросла інтенсивність російських обстрілів, за добу зруйновано будинки

Минулої доби росіяни атакували чотири рази Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«25 листопада о 06:00 відбувся обстріл східної частини Покровська. Внаслідок влучення FPV-дрона пошкоджено територію двох приватних будинків та господарське приміщення», — йдеться у повідомленні.



Крім того, близько 07:30 російські військові скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на селище Шевченко. Внаслідок обстрілу 2 житлові будинки повністю зруйновано та 3 пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.



У відомстві зазначили, що об 11:30 російські війська застосували і артилерію. Від артобстрілу в Покровську пошкоджено 4 приватні будинки в південно-східній частині міста.

Також близько 13:00 стався артобстріл південної частини Покровська. Пошкоджено приватний будинок та газову трубу.



Раніше ми писали, що за 25 листопада російські війська вбили одного мешканця Донецької області – у Дачному.