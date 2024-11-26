Декілька міст Ростовської області РФ зазнали атаки дронів

У кількох містах Ростовської області Росії пролунали вибухи

У Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада було зафіксовано появу невідомих безпілотників. У районах кількох міст пролунали вибухи. Про це повідомили тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар та місцеві телеграм-канали.

За словами чиновника, у Ростовській області вже було збито кілька безпілотників. Це сталося в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду.

«З півночі в Ростовській області засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. На даний момент знищено 4 БПЛА: у районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду», — написав у своєму телеграм-каналі Слюсар.

Також він стверджує, що «постраждалих та руйнувань на землі немає», і робота ППО триває.

Водночас ростовські ТГ-канали пишуть, що в цих містах було голосно, і лунали вибухи.

Крім того, в мережі повідомляють, що окрім Таганрога, Новошахтинська, Каменська та Зернограду також було чути вибухи у селі Новобессергенівка (Неклинівський район, під Таганрогом).

Біля Таганрога, згідно з відкритими даними, розташовані два військові аеродроми — Таганрог-Центральний (на північ від міста) та Таганрог-Південний (неподалік села Новобессергенівка).