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Обстріли РФ пошкодили електроінфраструктуру Тернополя — мер

26 листопада 2024, 07:30

Обстріли РФ пошкодили електроінфраструктуру Тернополя — мер

У зв'язку з російськими обстрілами пошкоджено електроінфраструктуру Тернополя. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

«Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту», — написав Надал.

Через атаку на місто КП «Тернопільводоканал» поступово відновлює централізоване водопостачання. Попередньо, можливо, буде низький тиск.

Також за словами міського голови Тернополя, більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами.

«Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Ліфти в багатоквартирних будинках не будуть працювати до моменту повного відновлення електропостачання», — додав він.

Раніше у Повітряних силах попередили про групу ударних БпЛА у напрямку Тернополя. Після чого у місті та області почали фіксувати перебої зі світлом.

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