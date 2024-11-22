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«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області

22 листопада 2024, 07:30

«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області

Український спротив ліквідував підрозділ БпЛА РФ на Донеччині. Фото: АТЕШ Український спротив ліквідував підрозділ БпЛА РФ на Донеччині. Фото: АТЕШ

Агенти українського опору «АТЕШ» допомогли Силам оборони знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.

«Півроку тому агент нашого руху підписав контракт із ЗС РФ, після чого був направлений до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів. Після навчання його розподілили в одну з бригад на відповідну посаду та направили до зони бойових дій на території Донецької області України. Він весь цей час передавав нам різноманітну оперативну інформацію Силам оборони України, зокрема, дані про розташування штабів і складів боєприпасів», — розповіли у спротиві.

У спротиві «АТЕШ» підтвердили, що якийсь час тому український агент передав інформацію про плани наступу одного із підрозділів супротивника на Торецькому напрямку.

Було розкрито місце перебування операторів ударних БпЛА, по яким ЗСУ завдали удару. Внаслідок атаки по загарбниках, двоє росіян було знищено, троє — поранено.

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