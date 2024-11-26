Велика Британія передала Україні ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow — Bloomberg

Британська далекобійна ракета Storm Shadow. Ілюстративне фото

Ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow Британія передала Україні до того, як було отримано офіційний дозвіл бити ними вглиб території РФ. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Видання пише, що ракети були відправлені ще до дозволу Лондона бити своїми ракетами по території РФ. При цьому джерела не повідомили, коли саме ракети прибули до України, а також точну їхню кількість.

Раніше видання The Times з посиланням на джерела в британському Міноборони писало, що постачання далекобійних ракет Україні було припинено через виснаження запасів.

Офіційно влада Британії не коментувала цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що далекобійні ракети британсько-французького виробництва Storm Shadow/SCALP вдарили по командному пункту не лише російських, а й північнокорейських військ у Курській області РФ.