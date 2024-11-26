Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Велика Британія передала Україні ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow — Bloomberg

26 листопада 2024, 08:22

Велика Британія передала Україні ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow — Bloomberg

Британська далекобійна ракета Storm Shadow. Ілюстративне фото Британська далекобійна ракета Storm Shadow. Ілюстративне фото

Ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow Британія передала Україні до того, як було отримано офіційний дозвіл бити ними вглиб території РФ. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Видання пише, що ракети були відправлені ще до дозволу Лондона бити своїми ракетами по території РФ. При цьому джерела не повідомили, коли саме ракети прибули до України, а також точну їхню кількість.

Раніше видання The Times з посиланням на джерела в британському Міноборони писало, що постачання далекобійних ракет Україні було припинено через виснаження запасів.

Офіційно влада Британії не коментувала цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що далекобійні ракети британсько-французького виробництва Storm Shadow/SCALP вдарили по командному пункту не лише російських, а й північнокорейських військ у Курській області РФ.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна Storm Shadow Британія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
09:01
Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState
21:00
Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
12:50
Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області
11:39
Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD
11:15
На Луганщині завербовані силовиками РФ вчителі шукають «неблагонадійних росіян» серед батьків школярів – ОВА
09:44
У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада
07:30
«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області
23:20
Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу
21:50
Працівники макіївської фабрики місяцями не отримували зарплату
усі новини
11:40
На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія
10:58
Армія РФ атакувала населені пункти Донеччини 13 разів за добу: десятки пошкоджених будинків
10:35
Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва
10:27
У Покровській громаді зросла інтенсивність російських обстрілів, за добу зруйновано будинки
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
10:10
Міноборони розслідує причини позаштатного спрацьовування 120-міліметрових мін
09:48
РФ вночі атакувала Україну рекордною кількістю БПЛА — майже 190
09:32
Атака дронів РФ на Київську область: пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:58
Втрати армії РФ за добу: 1480 осіб і 19 артсистем
08:33
Обстріли Донеччини: одна людина загинула, ще одна дістала поранення за добу
08:22
Велика Британія передала Україні ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow — Bloomberg
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
07:58
Декілька міст Ростовської області РФ зазнали атаки дронів
07:30
Обстріли РФ пошкодили електроінфраструктуру Тернополя — мер
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
22:49
В Офісі президента знову хочуть звільнити Буданова: на його місце планують призначити більш лояльного до влади – ЗМІ
22:17
Українські прикордонники знищили артилерію та склади БК росіян на Краматорському напрямку: кадри
усі новини
ВІДЕО
На Херсонщині дрон РФ атакував авто, постраждав водій. Фото: кадр із відео На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія
26 листопада, 11:40
Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва. Фото: Нацполіція Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва
26 листопада, 10:35
Суд окупантів засудив Ігоря Протоковило до 12 років за «шпигунство». Фото: кадр із відео Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
26 листопада, 08:12
У кількох містах Ростовської області Росії пролунали вибухи Декілька міст Ростовської області РФ зазнали атаки дронів
26 листопада, 07:58
Агітація дітей в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео «Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
25 листопада, 23:13
Російська РСЗВ «Град» на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські прикордонники знищили артилерію та склади БК росіян на Краматорському напрямку: кадри
25 листопада, 22:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір