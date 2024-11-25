Сили оборони на Краматорському напрямку знищили бомбомет «Смерч-2»

ЗСУ знищили бомбомет Смерч-2. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці знищили бомбомет «Смерч-2» російських окупантів. Це сталося на Краматорському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі 5-ої окремої штурмової бригади.



«Знищення бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2» від бійців 5 штурмової на Краматорському напрямку», — йдеться у повідомленні.



Крім того, Сили оборони за допомогою дронів знищили міномет, укриття та бліндаж російських окупантів.



Раніше ми писали, що оператори 4 полку «Рейнджер» влаштувати засідку на росіян на одному з напрямків фронту.