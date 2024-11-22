На Луганщині завербовані силовиками РФ вчителі шукають «неблагонадійних росіян» серед батьків школярів – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованому місті Старобільськ Луганської області вчителі в особистих розмовах запитують батьків, чи бажають ті, щоб їхні діти вивчали українську мову. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Однак, за його словами, на захопленій території таких уроків ніхто в шкільну програму повертати не збирається.



«Педагоги пішли на співпрацю з силовим блоком і таким чином намагаються виявити "неблагонадійних росіян"», – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти не вивозять сміття, у містах з'явилися стихійні звалища, за які штрафують людей.