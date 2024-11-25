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В Офісі президента відповіли на заяви про те, що «тисячі переселенців їдуть до російської окупації»

25 листопада 2024, 21:37

В Офісі президента відповіли на заяви про те, що «тисячі переселенців їдуть до російської окупації»

Заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук. Фото: ОПУ Заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук. Фото: ОПУ

Останнім часом деякі українські політики почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на тимчасово окуповані території. Про це заявила заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук.

За її словами, ці політики стверджують, що нібито українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає із житлом, грошима та роботою.

«Ось що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу. Ви брешете, коли говорите про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає і не може бути. Це виключно хайп заради гучних заголовків. Все, що держава обіцяє згідно із законом – вона робить. Можливо, цього недостатньо, але в нас йде війна і ресурси держави обмежені. Втім, це не причина їхати до ворожої окупації», – сказала Верещук.

Заступниця голови ОПУ стверджує, що ніколи не повірить у те, що тисячі українців їдуть до російської окупації через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги.

«Так, держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі. Але тимчасове житло є. Так, ми не можемо кожному переселенцю дати таку ж роботу за такі ж гроші, як було. Бо ми на війні. Але для тих, хто хоче працювати – робота є», – заявила вона.

Верещук вважає, що такі заяви деяких політиків є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з окупованих територій та будують нове життя.

«Їм тяжко, але вони адаптуються. До слова, у більшості з них це успішно виходить. Своїми заявами ви підтримуєте ворожий наратив, що нібито в окупації краще. Тому ваша інформаційна діяльність носить підривний та злочинний характер. Це особливо шкодить державі зараз. Я розумію, що ви все це робите не з метою допомогти ворогу, а з метою привернути до себе увагу. Прошу вас знайти інші теми для хайпу», – резюмувала заступниця начальника Офісу президента.

Нагадаємо, що раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що до окупованого міста нібито повернулися 30% мешканців, які виїхали після початку повномасштабної війни.

Подібними заявами відзначились і народні депутати. Так, заступник голови фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Максим Ткаченко в інтерв'ю агентству «Укрінформ» заявив, що близько 150 тисяч українців нібито повернулися на окуповані території через недостатню підтримку держави. Однак пізніше Ткаченко спростував свою заяву, сказавши, що нібито «немає таких даних, а названа цифра була його припущенням».

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