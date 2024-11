Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру

Політика



Низка чиновників із США та Європи запропонували варіант повернення Вашингтоном Україні ядерної зброї. Про це пише американська газета The New York Times.



Військово-політичне керівництво РФ розробило документ із прогнозом до 2045 року, в якому зазначено, що Україна буде поділена на три частини.



Президент РФ Володимир Путін заявив, що випробування балістичної ракети середньої дальності "Горішник" пройшли успішно. Росія має намір далі випробовувати ракети та випускати їх серійно. За даними заступника начальника ГУР МОУ Вадима Скибицького, Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети.



НАТО та Україна проведуть екстрене засідання у Бельгії через те, що РФ 21 листопада завдала удару по Україні новітньою балістичною ракетою середньої дальності. Про це повідомляє AFP з посиланням на офіційні особи.



Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в ефірі телепрограми SBS заявив , що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяну.



Суспільство



У зоні ведення бойових дій на підконтрольній Україні частині Луганської області залишаються двоє людей. Пенсіонери не погоджуються на евакуацію.



За попередньою інформацією, 23 листопада з 09:00 польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика-Шегині". Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів.



23 листопада в Україні вимикатимуть світло з 8:00 до 22:00. Діятиме одна черга відключень. Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінено.



Люди, які тривалий час жили на лінії фронту, дивляться на життя інакше. Страх наразити себе на небезпеку у багатьох притуплюється, поступаючись місцем бажання скоріше повернутися до мирного життя. Заради цього люди готові важко працювати, надавати один одному підтримку, нерідко йти ризик, який може здатися необдуманим. У цьому матеріалі «Новини Донбасу» розкажуть , як жителі кількох населених пунктів самостійно очищали свої двори, вулиці та поля від мін та снарядів, що не розірвалися. Як свідомо йшли на загрозу потрапити під обстріл, аби допомогти землякам.



Бойові дії



Внаслідок російського обстрілу в Краматорську загинула жінка, двоє чоловіків отримали осколкові поранення. До 32 зросла кількість постраждалих від удару у Кривому Розі, з них 2 дітей. У лікарнях перебуває 12 осіб, серед них одна дитина. Внаслідок атаки по житловому мікрорайону Сум, загинуло двоє людей, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості, зазначили в ОВА. «Шахеди», якими били по Сумам, були споряджені шрапнеллю.



Російський літак 17 листопада скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області. Бомба не вибухнула, постраждалих немає. Виданню ASTRA відомо про щонайменше 151 випадок падіння авіабомб у Росії та на окупованих РФ територіях України за 2024 рік.



Війська РФ розстріляли п'ятьох полонених бійців ЗСУ. За даними слідства, 2 жовтня під час штурму позицій ЗСУ поблизу Вугледару війська РФ взяли в полон п'ятьох воїнів ЗСУ. Один із них був убитий у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де згодом розстріляли.



За даними експерта німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліана Репке, російські військові наразі контролюють 25% міста Курахове Донецької області.



Вранці 21 листопада безпілотники атакували полігон ракетних військ стратегічного призначення "Капустін Яр" у місті Знам'янськ Астраханської області РФ. Саме звідти Росія запустила нову балістичну ракету по Дніпру.



Внаслідок атаки ЗСУ на командний пункт ЗС РФ у селі Мар'їно Курської області РФ міг отримати поранення один із старших офіцерів армії Північної Кореї, які там опинилися після домовленостей Пхеньяна та Москви. Про деталі удару України із застосуванням західних ракет Storm Shadow розповіло американське видання The Wall Street Journal.



«Новини Донбасу» у відеоформаті: