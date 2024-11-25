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Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ

25 листопада 2024, 23:00

Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ

Суспільство

Заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук вважає , що дані про повернення українців на окуповані території недостовірні. Вона «ніколи не повірить у те, що тисячі українців їдуть до російської окупації через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги».

Правоохоронці перевіряють рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності 1695 посадових осіб із понад 30 державних органів. 524 прокурори в Україні 524 прокурори мають статус особи з інвалідністю.

Після остаточного перейменування вулиць на радянські та російські назви, окупаційна влада Бердянська хоче прискорити заміну всіх табличок на будинках російськомовними. З нового року окупанти штрафуватимуть за таблички українською мовою.

Бойові дії

Російська авіація скинула авіабомбу на село Зоря на Донеччині: поранено одну людину. Окупанти двічі за день атакували Одесу, постраждали 11 осіб, пошкоджено будівлю банку, 8 житлових будинків і 8 автомобілів. Вранці було атаковано Харків, поранено 19 людей. ЗС РФ атакували пункт гумдопомоги FPV-дроном у Солончаках Миколаївської області, поранено п'ятьох людей. У Києві після атаки безпілотників упали уламки у Дніпровському та Дарницькому районах, пошкоджено авто.

Російська армія проводить активні штурмові дії на Торецькому напрямку. Про це повідомила речниця ОТГ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Загрозлива ситуація склалася у Часовому Яру, російські солдати знаходяться поряд із містом.

На Харківщині ЗСУ зачистили село, в яке прорвалися війська РФ, частина окупантів потрапила в полон. Це військовослужбовці із 1-ї танкової армії РФ.

ЗСУ трьома балістичними ракетами ATACMS завдали удару по ЗРК С-400 у селі Великої Жирово Курської області РФ. Система ППО перебувала у небойовому стані, велися ремонтні роботи. Знищено радіолокаційну станцію 92Н6Е та дві пускові установки. Загинули п'ять офіцерів дивізіону, у тому числі командир і начальник штабу, а також троє співробітників державного концерну «Алмаз-Антей».

За даними аналітичного проекту DeepState, війська РФ захопили Катеринівку та Юріївку в Донецькій області, а також просунулися біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

Українські сили атакували паливно-енергетичний комплекс у Калузькій області РФ. Здійнялася пожежа на нафтобазі АТ «Калуганафтопродукт». У Міноборони РФ заявили, що вночі знищили та перехопили 23 безпілотники.

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