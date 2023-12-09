Шість людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА

Шестеро людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів з БПЛА. Про це повідомляють у угрупуванні «ДНР».



Атака відбулася у районі торгового центру «Галактика» у Петрівському районі.



За даними «СЦКК ДНР», внаслідок першого удару, який стався о 16:20 за місцевим часом (15:20 за Києвом), поранено хлопця 2003 року народження та чоловіка 1983 та 1997 років народження.



Через 10 хвилин було завдано ще одного удару: поранено чоловіків 1972, 1978 років народження та жінку 1982 року народження.