ЗСУ вже звільнили 50 населених пунктів Донеччини

Українські військовослужбовці продовжують звільняти території на Донеччині. Відомо, що з початку повномасштабної війни деокуповано 50 населених пунктів, у яких мешкає понад 10 тисяч місцевих жителів. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



«На деокупованій Донецькій області продовжується відновлення. На цей час українські військові звільнили вже 50 населених пунктів Донецької області. Зокрема, такі великі міста як Лиман і Святогірськ», — йдеться в повідомленні.



На деокупованих територіях проживає понад 11 тисяч людей.



Гумдопомога



Жителям надано понад 200 тисяч продуктових та понад 45 тисяч гігієнічних наборів.



Електро та газопостачання



Роботи щодо відновлення комунікацій у деокупованих населених пунктах області продовжуються. Зокрема, у місті Лиман для 7,7 тисячі людей відновлено електропостачання. Після завершення ремонтних робіт системи газопостачання розпочнеться підключення абонентів.



Зв'язок



Доступ до мережі та зв'язку повністю відновлено у 23 населених пунктах.



Робота банків



Відновлено роботу трьох відділень банків. Також працюють сім банкоматів. Крім того, громадами Донеччини курсує мобільне відділення держбанку.



Пошта



Працюють два стаціонарні відділення. Також поштовий зв'язок забезпечується у вигляді пересувних пунктів за окремими графіками.