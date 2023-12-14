Без світла через негоду на Донеччині залишаються 40 тисяч сімей — ДТЕК

Без світла на Донеччині залишаються 40 тисяч сімей. Фото: пресслужба ДТЕК

На Донеччині через негоду у понад 100 населених пунктів відсутня електрика. Наразі комунальники продовжують аварійні роботи. Про це повідомили у пресслужбі ДПЕК.



«Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі працюють над поверненням світла до 168 населених пунктів для 40 тисяч сімей», — йдеться у повідомленні.





За добу фахівці енергокомпанії змогли відновити роботу 595 трансформаторних підстанцій, 7 ліній 110 кВ, 6 ліній 35 кВ, 4 підстанції 110 кВ та 8 підстанцій 35 кВ. Завдяки цьому світло повернулося до 62 населених пунктів, знеструмленого через негоду. З електрикою будинку 43,2 тисяч сімей.





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