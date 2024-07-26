Головне за день: ЗСУ вдарили по летовищу в Криму. Погруддя російського військового в Маріуполі

Суспільство



Ситуація в енергосистемі поступово покращуватиметься і вересень-жовтень Україна може пройти з мінімальними обмеженнями електроенергії або зовсім без них. Такий прогноз озвучив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Однак умовою позитивних змін є відсутність російських обстрілів.



Галицький районний суд Львова відправив під варту до 22 вересня В’ячеслава Зінченка без права внесення застави. Хлопця підозрюють у вбивстві мовознавиці, екс-народної депутатки Ірини Фаріон.



Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала зиму важкою і заявила, що уряд має зосередитися на прифронтових регіонах. За її словами, там пошкоджена інфраструктура, складна соціально-економічна ситуація та багато викликів щодо енергозабезпечення.



У захопленому Маріуполі на одній із ділянок проспекту Миру, де загарбники роблять «Алею героїв», встановили погруддя російського військового Едуарда Дьяконова. Він родом із російського міста Іркутськ, загинув у Маріуполі 24 березня 2022 року під час захоплення міста.



Чоловік, який служив у «народній міліції ДНР», розповів телеграм-каналу «Мобілізація ДНР Live», як його два тижні утримували у підвалі, били та змушували підписати контракт із Збройними силами Росії. Контракт у військового закінчився ще у травні минулого року, нового він не підписував. За його словами, протягом року його ніхто не шукав, проте у червні 2024 року його затримали на блокпості в Маріуполі.



У Росії затримали колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова. Він відбувається у справі про корупцію. Наразі проводяться слідчі дії.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російська армія просунулась біля села Прогрес, селища Бажане, сіл Лисичне, Веселе та Пантелеймонівка на Донеччині.



Згідно з останнім оновленням карти DeepState, відстань від лінії активних бойових дій до Мирнограда Донецької області скоротилася до трохи менше 11,5 кілометрів.



Російські війська вдарили по Українській Селидівській громаді Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено ЛЕП, а також будівлю підприємства. Увечері 25 липня окупанти обстріляли промислову зону міста Краматорськ. В результаті виникла пожежа на підприємстві. Інформація про постраждалих та загиблих немає.



Із села Макіївка Луганської області евакуювали останніх трьох місцевих мешканців. Населенний пункт росіяни вже зруйнували на 99%.



У захопленому Маріуполі хлопчик 2016 року народження постраждав під час детонації вибухонебезпечного предмета.



ЗСУ вдарили з ATACMS територією військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району Криму. Ракета вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне. В результаті було знищено установка радіолокаційної станції, поранено двох військовослужбовців.



Новини Донбасу у відеоформаті:





Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.