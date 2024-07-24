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У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає

24 липня 2024, 18:07

У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає

Супутниковий знімок Криму, що висихає. Фото: DeepState Супутниковий знімок Криму, що висихає. Фото: DeepState

Водні ресурси окупованого Криму суттєво зменшуються, а «супутниковий портрет» півострова поступово висихає. Про це повідомили аналітики DeepState із посиланням на супутникові знімки.

Одразу після окупації міста Нова Каховка Херсонської області росіяни підірвали дамбу, яка перекривала воду до Кримського каналу. Після цього 2022 року вони почали налагоджувати систему зрошення, але вже в червні 2023-го, побоюючись висадки українських військ, загарбники підірвали Каховську ГЕС.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має реалістичний план повернення Криму.

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