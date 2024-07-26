Прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту росіян

Українські прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту супротивника. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники знищили позиції російських окупантів та пункт управління дронами РФ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Знищено: пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту супротивника», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, військовослужбовці бригади «Помста» здійснили спецоперацію за допомогою РСЗВ на Бахмутському напрямку та в Сріблянському лісі (Луганська область).



Раніше ми писали, що підрозділ Shadow за допомогою БПЛА Shark вистежив російський комплекс ППО «Панцир-С1» на південь від окупованого Донецька.