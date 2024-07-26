Підозрюваного у вбивстві Фаріон суд відправив під варту до 22 вересня

Галицький районний суд Львова сьогодні, 26 липня, відправив під варту до 22 вересня В’ячеслава Зінченка без права внесення застави. Хлопця підозрюють у вбивстві мовознавиці, екснародної депутатки Ірини Фаріон.



Сторона звинувачення просила арешт без застави, аргументуючи це тим, що підозрюваний може сховати докази, втекти чи впливати на слідство.



Адвокат Зінченка Ігор Сулима виступав проти, аргументуючи це тим, що проти його підзахисного немає доказів. За його словами, ще не було проведено жодної експертизи.

Як повідомлялося, 18-річного Зінченка затримали 25 липня у Дніпрі у його квартирі.



Вранці 25 липня в мережі з'явилася інформація, що російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power) взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.



Також Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці про вбивство колишнього народного депутата Ірини Фаріон. Затриманий готувався щонайменше два місяці.