Організував примусову «мобілізацію»: СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Пасічнику

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Фото: особиста сторінка Пасічника у телеграмі

Служба безпеки України повідомила про нову підозру голові окупаційної адміністрації Луганської області Леоніду Пасічнику. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Пасічник організував примусове залучення жиителів тимчасово захопленої частини Луганської області до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Починаючи з 19 лютого 2022 року, він підписав кілька «розпоряджень щодо запровадження воєнного стану та мобілізації» на окупованій частині регіону. Це стало формальною підставою, щоб росіяни силоміць призвали на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Насамперед йдеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на «м'ясні штурми» позицій ЗСУ на східному фронті. За наявними даними, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Пасічнику про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії щодо притягнення голови угруповання «ЛНР» до відповідальності за новими фактами його злочинної діяльності.

Нагадаємо, що на початку липня за матеріалами СБУ Пасічнику заочно присудили 12 років позбавлення волі за колабораціонізм та зазіхання на територіальну цілісність України.