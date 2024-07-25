Горлівка та Донецьк під обстрілами: 2 людей загинули, 8 — поранено

Двоє людей загинули та 8 жителів окупованих територій Донецької області поранені під обстрілами 25 липня. Про це заявили в угрупованні «ДНР».



Зокрема, є жертви в Петрівському районі Донецька, Микитівському районі Горлівки.



Наслідки обстрілу Горлівки 25 липня

У Маріуполі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждала дитина — 8-річний хлопчик.



Пошкоджені п'ять житлових домобудівель у Петрівському районі Донецька, Центрально-Міському та Микитівському районах Горлівки, а також чотири об'єкти цивільної інфраструктури у Петровському районі Донецька (школа-інтернат), у Микитівському районі Горлівки (дитячий садок, магазини).



В окупаційній адміністрації не повідомляють, чи пошкоджені військові об'єкти, розташовані у мирних кварталах. Про жертви серед російських військових також не повідомляється.