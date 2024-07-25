РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують

Росіяни завершили будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вже повністю добудовано цю ділянку і фактично залізниця з Ростова-на-Дону може довести будь-який вантаж або до Волновахи, або безпосередньо до Маріуполя.

«Поки що ми спостерігаємо, що росіяни проганяють тестові тепловози. Ще не зафіксували прохід жодного великого вантажного поїзда, який би щось перевозив. Але тепловози російської залізниці вже були помічені неподалік Маріуполя. Ми вже також їх бачимо поблизу Волновахи, тобто до якогось старту залишаються «години». Чому вони досі не запустили цю залізницю – для нас питання. Можливо, це якісь бюрократичні перепони, які є в Росії з огляду на їхню любов до відкриття всього за участю диктатора», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що у липні партизани в Росії влаштували диверсію на цій залізниці.