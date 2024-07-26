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В окупованому Маріуполі восьмирічний хлопчик підірвався на вибухівці: дитина дістала поранення

26 липня 2024, 17:08

В окупованому Маріуполі восьмирічний хлопчик підірвався на вибухівці: дитина дістала поранення

У захопленому Маріуполі хлопчик 2016 року народження постраждав під час детонації вибухонебезпечного предмета. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Внаслідок вибуху дитина дістала поранення.

«У Маріуполі вже неодноразово люди підривалися на вибухонебезпечних предметах. Жителі знаходили вибухівку на дитячих майданчиках, у дворах, пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Як зазначають маріупольці у коментарях, розмінуванням у місті займається приватна організація, але результату люди не бачать», – сказали у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що у Маріуполі підліток вистрілив із РПГ, внаслідок чого поранень зазнали діти.

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