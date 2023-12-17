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Окупанти вдарили по Донеччині: одна людина загинула, троє поранено

17 грудня 2023, 08:35

Окупанти вдарили по Донеччині: одна людина загинула, троє поранено

Окупанти вдарили по Донеччині: одна людина загинула, троє поранено

Російські окупаційні війська минулої доби, 16 грудня, атакували Донецьку область, вбивши і поранивши при цьому мирних жителів. Про це повідомив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз зранку 17 грудня.

Він зазначив, що за 16 грудня росіяни вбили одного мешканця Донеччини — в Іллінівці.

«Ще троє людей в області за добу отримали поранення», — повідомив Ігор Мороз.

Поранення отримали мешканці Іллінівки, Курахово та Веселого Гаю.

Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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