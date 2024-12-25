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БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет

25 грудня 2024, 16:04

БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет

Вибух у Тамбовській області РФ. Фото: кадр із відео Вибух у Тамбовській області РФ. Фото: кадр із відео

Вранці 25 грудня чотири безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новомикільське Тамбовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.

Внаслідок атаки загорілася котельня. Постраждалих немає.

Місцеві жителі також стверджують, що пошкоджений Мічурінський завод «Прогрес». Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила три дрони над Тамбовською областю.

Нагадаємо, що вночі 22 грудня дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному із найбільших військових полігонів Росії.

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