БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет

Вибух у Тамбовській області РФ. Фото: кадр із відео

Вранці 25 грудня чотири безпілотники впали на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ «Транснафтопродукт» у селі Новомикільське Тамбовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



Внаслідок атаки загорілася котельня. Постраждалих немає.



Місцеві жителі також стверджують, що пошкоджений Мічурінський завод «Прогрес». Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила три дрони над Тамбовською областю.

Нагадаємо, що вночі 22 грудня дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному із найбільших військових полігонів Росії.