Понад 3000 людей виїхали за тиждень з Покровська, дітей у місті немає: Філашкін розповів подробиці

За тиждень з Покровська виїхали понад 3 тисячі людей. Фото: скриншот

У прифронтовому Покровську Донецької області лишається 7500 осіб, понад 3000 за тиждень виїхали. Усіх дітей вивезли з прифронтового міста. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Минулого тижня було 16 дітей, наразі дітей у Покровську немає. Загалом у Покровській громаді наразі залишаються близько 11 тисяч місцевих та 27 дітей. Сподіваюся, що найближчим часом вивеземо всіх дітей», — заявив він.



У Покровську продовжують функціонувати деякі магазини та банкомати.



За словами Філашкіна, від лінії фронту до Покровська залишається близько 3 км.



Крім того, у місті Часів Яр залишається 249 осіб, немає жодного вцілілого будинку, заїхати до міста майже немає можливості.



Філашкін нагадав, що на півночі області продовжуються ремонтні роботи водопроводу орієнтовно до 20 січня 2025 року. На час робіт організовано підвезення води до Костянтинівки, а у Краматорську, Слов'янську та Дружківці вода подається за графіком.



Також близько 130 населених пунктів залишаються без електропостачання, лише минулої доби енергетики відновили світло у 14 населених пунктах.



Раніше ми писали, що вранці 25 грудня російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області.