ЗСУ вдарили по штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ

ЗСУ вдарили по штабу 810-ї ОБрМП. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 25 грудня 2024 року, Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.



Також версія з цукровим заводом, озвучена російськими каналами, або не підтвердилася, або на ньому також знаходилися об'єкти окупантів.



Раніше повідомлялося, що російське місто Льгов Курської області потрапило під обстріл. Телеграм-канал Mash попередньо озвучив версію про атаку американської РСЗВ HIMARS.