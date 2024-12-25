ЗСУ вдарили по штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ

Сьогодні, 25 грудня 2024 року, Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
Також версія з цукровим заводом, озвучена російськими каналами, або не підтвердилася, або на ньому також знаходилися об'єкти окупантів.
Раніше повідомлялося, що російське місто Льгов Курської області потрапило під обстріл. Телеграм-канал Mash попередньо озвучив версію про атаку американської РСЗВ HIMARS.
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