У Росії назвали кількість дітей, яких повернули до рідних в Україну

Уповноважена при президентові РФ із прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що 87 українських дітей із 62 сімей возз'єдналися зі своїми родичами в Україні. А в Росію до родичів відвезли 15 дітей із 10 сімей. Цю інформацію вона озвучила в рамках інтерв'ю про підсумки року для російського федерального каналу.



Вона зазначила, що ці випадки, як правило, стосуються сімей, де дитина приїхала до Росії з одним із батьків, а інша залишилася в іншій країні, або дитину було евакуйовано з окупованої території разом із родичем, але без батьків. Також серед тих, хто повернувся, — діти, чиї батьки загинули.



Вона уточнила, що ця робота ведеться за дорученням президента РФ Володимира Путіна. І його, і Львова-Бєлова оголошено у міжнародний розшук саме за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей.



На цей час найбільш активно Катар надає посередницькі послуги та бере участь у переговорах з Москвою та Києвом щодо повернення викрадених українських дітей.

Раніше ми писали, що Україна розшукує близько 20 тисяч дітей, яких РФ насильно депортувала. До кінця 2024 року вдалося повернути понад 1000 депортованих дітей.