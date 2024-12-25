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Аварія літака в Казахстані: що відомо

25 грудня 2024, 16:16

Аварія літака в Казахстані: що відомо

Аварія літака в Казахстані: що відомо

Пасажирський літак Azerbaijan airlines, що виконував рейс з Баку (Азербайджан) до Грозного (Чечня, РФ), вранці 25 грудня зазнав катастрофи в Казахстані.

На борту літака було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

За даними ЗМІ, літак Embraer 190 виконував рейс J28243 з Баку до Грозного і зазнав аварії поруч із казахстанським аеропортом Актау.

Азербайджанські ЗМІ опублікували відео, на яких видно отвори у фюзеляжі літака. Сліди можуть свідчити про зовнішнє втручання, наприклад, обстріл.



На відео знято хвостову частину літака, на обшивці видно сліди, схожі на сліди від уражаючих елементів. У Чечні, де мав сісти сьогодні літак, вранці 25 грудня збили кілька дронів. В аеропорту Грозного заявили, що лайнер не зміг це зробити через туман. Близький до російських силовиків Telegram-канал Baza повідомляв, що в аеропорту Грозного було оголошено план «Килим».

Дрони також атакували сусідні з Чечнею Інгушетію та Північну Осетію.

Росавіація дотримується версії про те, що причиною катастрофи літака стало зіткнення з птахами.

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падіння літака

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