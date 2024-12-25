До 15 років в'язниці засуджено ще шістьох полонених бойовиків

На Донеччині засуджено ще шестеро українців, які перейшли на бік РФ і взяли до рук зброю. Під час боїв їх узяли в полон. Усі отримали по 15 років в'язниці за держзраду та колабораціонізм.



Один із бойовиків уже вдруге потрапив у полон, повідомляють у СБУ.



«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще шістьох зрадників, які воювали проти українських військ на Донеччині. Бойовики намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському та Торецькому напрямках», — йдеться у повідомленні української спецслужби.



За інформацією СБУ, восени цього року фігуранти потрапили до полону під час боїв на східному фронті.



«Один із них уже вдруге здався нашим воїнам. Вперше це сталося у 2022 році, тоді його майже відразу було віддано на обмін на українських захисників. А цього разу Сили оборони схопили бойовика після того, як рашисти залишили його одного без боєприпасів на полі бою», — зазначається у повідомленні.



У СБУ повідомляють, що всі фігуранти — мешканці тимчасово захоплених територій Донецької області, які добровільно приєдналися до угруповань Південного військового округу збройних сил РФ.



Серед зловмисників — колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут», який ще 2014 року приєднався до російських окупантів та брав участь у боях проти сил антитерористичної операції.



«Після початку повномасштабної війни зрадник став командиром розвідувального відділення 7-ї мотострілецької бригади РФ. На цій посаді він брав участь у захопленні Світлодарська та штурмував Торецьк», — уточнюють в українській спецслужбі.



Ще один зловмисник — колишній працівник Горлівського локомотивного депо, який уклав у березні 2023 року контракт із Міноборони РФ. Після нетривалої підготовки на полігоні у захопленій Макіївці його призначили кулеметником 1-ї окремої мотострілецької бригади Росії та відправили на передову.



За інформацією СБУ, ще один бойовик потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне, тоді він перебував у складі 132-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії.



Ще троє воювали у лавах 1-го армійського корпусу окупантів. Вони атакували позиції ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе під селищем Нью-Йорк.



Раніше на Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.



Ще 10 українців, які вступили до лав окупаційної російської армії, постануть перед судом.