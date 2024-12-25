Рятувальники зазнали обстрілу на Донеччині: пошкоджено авто

На Донеччині внаслідок російського обстрілу пошкоджено оперативний автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.



«Під час виконання завдань за призначенням поблизу Покровська рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київщини зазнали артилерійського обстрілу з боку ворога. Внаслідок удару оперативний автомобіль дістав пошкодження», — розповіли у рятувальній службі.

Ніхто не постраждав.



Вчора російські окупанти обстріляли житловий сектор селища Вдале у Покровському районі. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під обстріл росіян.