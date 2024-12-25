За останню добу в будинках майже 7 тисяч сімей на Донеччині з'явилося світло

23 та 24 грудня фахівці ДПЕК «Донецькі електромережі» продовжували усувати пошкодження мереж після російських обстрілів. Вони повернули електрику до 15 населених пунктів Донецької області. У будинках 6,7 тисяч сімей знову з'явилося світло.



У Донецькій в обласній військовій адміністрації зазначили, що фахівці енергокомпанії розпочинають ремонти одразу, як тільки це стає можливим і військові дають дозвіл на проведення робіт.



Як повідомлялося, черговий російський удар по енергоінфраструктурі України в ніч проти 25 грудня призвів до необхідності обмеження електропостачання.



Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, графіки погодинних обмежень електроенергії для населення діятимуть з 8:00 до 21:00.



Причиною обмежень електроенергії, без яких Україна жила з 17 грудня, стала 13-та цього року масована атака російських військ з енергетики. Ряд об'єктів генерації знову пошкоджено.