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За останню добу в будинках майже 7 тисяч сімей на Донеччині з'явилося світло

25 грудня 2024, 21:37

За останню добу в будинках майже 7 тисяч сімей на Донеччині з'явилося світло

23 та 24 грудня фахівці ДПЕК «Донецькі електромережі» продовжували усувати пошкодження мереж після російських обстрілів. Вони повернули електрику до 15 населених пунктів Донецької області. У будинках 6,7 тисяч сімей знову з'явилося світло.

У Донецькій в обласній військовій адміністрації зазначили, що фахівці енергокомпанії розпочинають ремонти одразу, як тільки це стає можливим і військові дають дозвіл на проведення робіт.

Як повідомлялося, черговий російський удар по енергоінфраструктурі України в ніч проти 25 грудня призвів до необхідності обмеження електропостачання.

Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, графіки погодинних обмежень електроенергії для населення діятимуть з 8:00 до 21:00.

Причиною обмежень електроенергії, без яких Україна жила з 17 грудня, стала 13-та цього року масована атака російських військ з енергетики. Ряд об'єктів генерації знову пошкоджено.

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