Колишній капітан «Шахтаря» Тимощук висловився про війну РФ проти України

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук заявив, що виступає за мир і хоче, щоб Росія та Україна сіли за стіл переговорів. Відповідну заяву футболіста оприлюднено Спортивним арбітражним судом (CAS).



«Я виступаю за мир на батьківщині. Хочу, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів та знайшли консенсус, який відновить світ. Якщо комітет вважає, що моє усунення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможе відновити світ, я готовий відмовитися від усього самостійно», — йдеться у заяві колишнього капітана донецького «Шахтаря».



Тимощук підкреслив, що він професійний спортсмен і не бажає, щоб його використовували для «політичних маніпуляцій».



Раніше Українська асоціація футболу (УАФ) викреслила Тимощука з історії українського футболу, оскільки після повномасштабного вторгнення РФ не припинив працювати в тренерському штабі російського футбольного клубу «Зеніт». Також він не засудив російську агресію.



УАФ позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.



Тимощук спочатку намагався повернути усі титули в Апеляційному комітеті УАФ, але програв. Після цього за розгляд узявся Спортивний арбітражний суд, який 18 листопада 2024 року ухвалив рішення на користь футболіста. CAS аргументував своє рішення тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив жодних дій, через які до нього треба було б прийняти дисциплінарні санкції.