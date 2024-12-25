Третя штурмова вразила склад та міномети окупантів на Харківському напрямку

Українські військовослужбовці підірвали міномети та склад боєприпасів російських окупантів. Це сталося на Харківському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 3 штурмової бригади.
У посадках українські військові уразили два міномети та спалили кілька укриттів з технікою противника.
«Ворожій піхоті завдавали втрат в окопах, будівлях та сховках. Відправили пекельний FPV-привіт в укриття розрахунку БПЛА та мінометникам. Фінальний акорд рейду - підрив складу БК, що красиво горів та детонував після влучання», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що 1-ша прикордонна комендатура ДПСУ відбила штурм російської армії на Сіверському напрямку.
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