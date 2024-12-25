Третя штурмова вразила склад та міномети окупантів на Харківському напрямку

Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян. Фото: пресслужба

Українські військовослужбовці підірвали міномети та склад боєприпасів російських окупантів. Це сталося на Харківському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 3 штурмової бригади.



У посадках українські військові уразили два міномети та спалили кілька укриттів з технікою противника.



«Ворожій піхоті завдавали втрат в окопах, будівлях та сховках. Відправили пекельний FPV-привіт в укриття розрахунку БПЛА та мінометникам. Фінальний акорд рейду - підрив складу БК, що красиво горів та детонував після влучання», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 1-ша прикордонна комендатура ДПСУ відбила штурм російської армії на Сіверському напрямку.