Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії

Вибух на складі боєприпасів у Ростовській області. Фото: кадр із відео

Вночі 22 грудня Служба безпеки України далекобійними дронами атакувала склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії – «Кадамовський», який знаходиться поблизу міста Новочеркаськ Ростовської області. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в СБУ.



Склад боєприпасів, який забезпечував російські війська на Краматорському напрямку, повністю знищений.

Нагадаємо, що українські морпіхи спалили бронетехніку та зруйнували укриття військ РФ під містом Курахове Донецької області.