Деяким військовозобов'язаним в Україні автоматично продовжать бронювання

Міністерство оборони України автоматично продовжить бронювання деяких категорій громадян, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



«Кабінет міністрів України вчора прийняв рішення автоматично продовжити бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які діяли станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року», — написала вона у Facebook.



Черногоренко пояснила, що рішення пов'язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.



«Приклад: Якщо термін дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його відновити після відновлення роботи реєстрів», — розповіла заступниця міністра.



У Міноборони розповіли, що у термін до 27 грудня, для всіх військовозобов'язаних, які бачать своє бронювання в системі «Резерв+» та підпадають під дію ухвали, відомство продовжить бронювання автоматично.