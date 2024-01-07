Обстріл Покровська: триває рятувально-пошукова операція, під завалами можуть бути люди

У Покровську триває рятувально-пошукова операція. Фото: Покровська ГВА

У Покровську Донецької області триває рятувально-пошукова операція внаслідок удару з боку окупантів. Ситуація на ранок 7 січня поки не змінилася, відомо про 8 поранених та 5 загиблих, двоє з яких — діти. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Внаслідок масованого удару з боку Росії повністю знищено 2 приватні житлові будинки, пошкоджено понад 130 домогосподарств та 15 багатоповерхівок.





Зазначається, що продовжується розбір завалів. За попередньою інформацією ДСНС, під ними ще можуть бути люди.





Нагадаємо, 6 січня війська РФ вдарили по району ракетами С-300. Основний удар припав по Покровську.