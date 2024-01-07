Обстрел Покровска: продолжается спасательно-поисковая операция, под завалами могут быть люди

В Покровске продолжается спасательно-поисковая операция. Фото: Покровская ГВА

В Покровске Донецкой области продолжается спасательно-поисковая операция в результате удара со стороны оккупантов. Ситуация на утро 7 января пока не изменилась, известно о 8 раненых и 5 погибших, двое из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В результате массированного удара со стороны России полностью уничтожены 2 частных жилых дома, повреждено более 130 домохозяйств и 15 многоэтажек.





Отмечается, что продолжается разбор завалов. По предварительной информации ГСЧС, под ними еще могут находиться люди.





Напомним, 6 января войска РФ ударили по району ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску.