Армія Росії пошкодила понад 20 будинків під час обстрілу Херсона

Обстріл Херсона Фото: МВА Херсона

Армія Росії за минулу добу атакувала Зеленівський та Старостинський округ Херсона з тимчасово окупованого лівого берега, написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 20 будинків», - уточнив він.



До того ж російські військові обстріляли житлові квартали населених пунктів області, у тому числі пошкоджено 9 багатоповерхівок та 16 приватних будинків.



За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у Херсоні внаслідок обстрілів також пошкоджено адміністративні будівлі.