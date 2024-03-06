Росіяни за добу вбили одну людину на Донеччині, ще одна отримала поранення

Окупаційні війська РФ минулої доби, 5 березня, атакували населені пункти Донецької області. Відомо, що внаслідок атак є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Красногорівці», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще одна людина в області за добу зазнала поранень.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1877 осіб, а травмувалися — 4662. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина поранена.