Росіяни підірвали себе встановлюючи протичовнову міну на Херсонщині

Самопідрив росіян на міні у Херсонській області. Фото: кадр із відео

При спробі окупантів встановити протичовнову міну, їх моторку знесло течією на таку ж міну, встановлену раніше. Внаслідок підриву, човен із трьома окупантами розлетівся в різні боки.



Відео опублікував командир групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» Роберт Бровді на своєму youtube-каналі.







«Дав і взяв в одному флаконі: самоліквідація хробачих саперів», — підписав відео росіян, що підірвалися Бровді.



Раніше бійці 67 ОМБР Добровольчий Український Корпус показали, як зупинили прорив російської піхоти на бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка» на схід від села Богданівка, Бахмутського району Донецької області.